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خلى بالك قبل ما تتحرك.. نصائح حتى لا تتعطل بسيارتك تحت الأمطار

الأحد، 24 نوفمبر 2024 11:01 ص
خلى بالك قبل ما تتحرك.. نصائح حتى لا تتعطل بسيارتك تحت الأمطار سقوط أمطار - أرشيفية
كتب ـ بهجت أبو ضيف

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أدى سقوط أمطار في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعدد من المحافظات الأخرى، إلى تعطل العديد من السيارات، سواء بالطرق السريعة الرابطة بين المحافظات، أو الداخلية بالمدن، وهناك عدة نصائح يؤدي اتباعها، والالتزام بها قبل التحرك بالسيارة، إلى تفادي الأعطال، ومنها:


التأكد من مقياس زيت الموتور بالسيارة.
-التأكد من عمل مساحات الزجاج.
ـ التأكد من ضغط الهواء المناسب لإطارات السيارة.
ـ التأكد من اكتمال منسوب الماء بالريداتير.
ـ ربط جميع مسامير الإطارات جيداً.
ـ عدم السير بالمركبة حال فقد بعض مسامير تثبيت الإطارات.
ـ ضبط الأنوار الأمامية والخلفية للسيارة.
ـ ضبط المرايا اليمنى بالميل إلى اليمين وأنت تجلس على كرسى عجلة القيادة.
ـ اختبار الفرامل.
-التأكد من عمل مساحات الزجاج.







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