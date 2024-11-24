حسام زكي: تهديدات إسرائيل للعراق لن تؤثر على عقد القمة العربية المقبلة ببغداد

بيشوى رمزى

قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي، أن التهديدات الإسرائيلية على العراق لن تؤثر على مقر انعقاد القمة العربية المقررة فى بغداد، موضحا أن وفدا من الامانة العامة سيذهب إلى هناك قريبا للتنسيق بشأن ترتيبات القمة.

واعتبر زكي، فى تصريحات على هامش اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين المنعقد بالأمانة العامة اليوم الاحد، أن التهديدات الإسرائيلية للعراق تمثل امتداد لانتهاكات الاحتلال للشرعية الدولية والتجاهل التام لقرارات مجلس الامن

وحذر زكى جراء استمرار حالة التعنت الاسرائيلى التى قد تنذر باندلاع حرب اقليمية شاملة فى ضوء الاتساع الكبير فى نطاق العدوان.