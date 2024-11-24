محمد جمال

أعلنت وزارة النقل التركية تعليق عمليات الهبوط بمطار أنطاليا جنوب تركيا عقب اشتعال حريق بمحرك طائرة بعد هبوطها، حسبما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأفادت وسائل إعلام تركية، بأن النيران اشتعلت بمحرك طائرة ركاب روسية الصنع فور هبوطها فى مطار أنطاليا.

وأظهرت مقاطع فيديو مصورة على وسائل التواصل الاجتماعى وحدات الطوارئ وهى تحاول إخماد الحريق.

وذكرت أن الطائرة من طراز "سوخوى سوبر جيت 100" روسية الصنع مشيرا إلى أنها كانت قادمة من منتجع سوتشى الروسى على البحر الأسود.

ويشير موقع مطار أنطاليا إلى أن طائرة تابعة لشركة "آزموت إيرلاينز" قادمة من سوتشي، هبطت فى الساعة 18:25 بتوقيت غرينتش.