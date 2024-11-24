تشريد 2000 أسرة إثر حريق ضخم فى منطقة سكنية مكتظة بالعاصمة الفلبينية

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أسفر حريق ضخم ألتهم مئات المنازل في منطقة سكنية مكتظة بالعاصمة الفلبنية مانيلا في تشريد حوالي 2000 أسرة، ولكن دون ورود أي تقارير فورية عن سقوط ضحايا جراء الحريق.

وقالت إدارة إطفاء مانيلا حسبما ذكرت شبكة "تشانيل نيوز آشيا"، اليوم الأحد، "إن الحريق، الذي اندلع في حوالي الساعة الثامنة من صباح اليوم بالتوقيت المحلي للبلاد في قرية "إيسلا بوتينج باتو" بالعاصمة مانيلا، أسفر عن احتراق نحو 1000 منزل كان يؤوي قرابة 2000 أسرة".

وقامت خدمات الإطفاء والكوارث على الفور بالدفع بـ36 سيارة إطفاء، كما تم الاستعانة بمروحتي إطفاء تابعتين لسلاح الجو الفلبيني، فضلا عن استخدام أربعة قوارب إطفاء لإخماد الحريق الذي يُعتقد أنه بدأ في الطابق الثاني بأحد المنازل.. وأشار رجل من الإطفاء إلى أن المنطقة معرضة لخطر الحريق لأن أغلب المنازل هناك مصنوعة من مواد خفيفة.