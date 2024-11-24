بعد سقوط أمطار على الطرق.. نصائح وإرشادات مهمة لتفادي الحوادث المرورية

كتب بهجت أبو ضيف

تساقطت أمطار صباح اليوم، في عدة مناطق بالقاهرة والجيزة، وعددا من المحافظات، مما أسفر عن وجود كثافات من متوسطة إلى خفيفة في حركة السير، سواء بالطرق السريعة، أو الداخلية.

ويتسبب سقوط الأمطار على الطرق، في وقوع حوادث مرورية، وههناك بعض النصائح التي من شأنها تفادي تلك الحوادث، للحفاظ على أرواح قائدي السيارات ومستقليها، ومنها..

1- السير بسرعات منخفضة، نظرا لنقص معامل الاحتكاك بين الطريق وإطارات السيارة.

2- التحكم فى عجلة القيادة جيدا، لأن سطح الطريق يكون زلقًا.

3- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية.

4- مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل 8 أمتار لكل 10 كيلومترات بالسرعة بمعنى إذا كنت تسير بسرعة 60 كيلومترا يجب أن تكون مسافة الأمان 48 مترا بينك والسيارة التى أمامك على الأقل.

5- تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على الفرامل، كى لا تنزلق السيارة يمينا أو يسارا.

6- استخدام الإشارات الدالة على الانحراف يمينا أو يسارا فى الوقت المناسب، لتأمين مسارك ومسار الآخرين.

7- عدم الانشغال بغير الطريق، لعدم فقدان التركيز.