النيابة الإدارية تقدم درع تذكارى للواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان

كتب – أحمد عبد الهادى

قدمت المستشارة بريهان محسن، نائبة رئيس هيئة النيابة الإدارية مديرة وحدة شؤون المرأة، درع تذكاري للواء منال عاطف مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان ، بمناسبة حملة الـ16 يوما لمناهضة العنف ضد المرأة، في ندوة بعنوان: "دور أجهزة الدولة في مناهضة العنف ضد المرأة"، وذلك بمقر الهيئة.

عرضت مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الانسان خلال الندوة، الجهود الخاصة التي تقوم بها وزارة الداخلية في قطاع حقوق الانسان.



ويأتي تعين اللواء منال عاطف، انتصارا للمرأة، بعدما حرصت وزارة الداخلية على تصعيدها لتشغل منصب مساعد وزير الداخلية لحقوق الإنسان، حيث حققت نجاحات أمنية كبيرة، في مجال حقوق الإنسان على مدار سنوات، وتحظى بسجل يحمل نجاحات كبيرة في مجال مكافحة العنف ضد المرأة، وضبط الشارع المصري، ومنع المضايقات التي كانت تتعرض لها السيدات قديما.