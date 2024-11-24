الناخبون الرومانيون يدلون بأصواتهم بالانتخابات الرئاسية وسط منافسة بين 13 مرشحا

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بدأ الناخبون في رومانيا اليوم الأحد، الإدلاء بأصواتهم في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، التي يتنافس فيها 13 مرشحا.

ويتصدر السباق، رئيس الوزراء مارسيل سيولاتشو، الذي يحظى بدعم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وهو أكبر الأحزاب في رومانيا.

وأوردت شبكة "يورونيوز" الاخبارية أن اثنين من بين المرشحين، هما الأوفر حظا، لكن من غير المتوقع أن يحصل أي منهما على الأغلبية المطلقة؛ ما يعني أن السباق الرئاسي سيتجه إلى جولة الإعادة في الثامن من ديسمبر

ويجرى هذا التصويت قبل أسبوع من الانتخابات التشريعية المقررة في الأول من ديسمبر؛ ما يعني أن المشهد السياسي الروماني قد يصبح مختلفًا تمامًا قبل نهاية عام 2024.

ويتولى الرئيس فترة ولاية مدتها خمس سنوات ويتمتع بسلطات كبيرة في اتخاذ القرار في مجالات مثل الأمن القومي والسياسة الخارجية.