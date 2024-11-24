القس رفعت فكرى: الطائفة الإنجيلية أول من اهتم بتعليم الفتيات بمصر منذ 150 عاما

كتب: محمد الأحمدى

قال القس رفعت فكرى أمين عام مشارك بمجلس كنائس الشرق الأوسط إن المشاركة فى المجتمع والانخراط فى أنشطته لا يقتصر على الرجل فقط ولكن المرأة لها دور كبير جدا فى تقدم المجتمعات.

وأضاف خلال كلمته باحتفالية المشاركة المجتمعية للشابات أن الطائفة الإنجيلية أول من حرص على تعليم الفتيات وضرورة استغلال مواهبهم فى خدمة المجتمع فأنشأت مدارس لتعليمهم منذ 150 عاما.

ويستهدف المؤتمر ضرورة التوعية بشأن أهمية ومشاركة المرأة فى المجال العام وفى الحياة السياسية والمجتمعية وعمل قوافل تنموية فى كافة محافظات مصر.