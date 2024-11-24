الانهيار العصبي.. اعرف معناه ولاحظ أعراضه وطبق علاجه

كتبت مروة محمود الياس

الانهيار العصبي أحد أهم المشكلات النفسية العقلية التي تصيب البعض، فهو ليس نوعا من الرفاهية ولكنها مشكلة حقيقية تصيب البعض وهو رد فعل قوي وشديد يظهر وينتج عن التوتر الحاد يجعل الإنسان شاعرًا بالعجز ويعاني من مشكلات في التفكير كما يتأثر جسمه وصحته وحياته.

وفقًا لتقرير نشر في موقع ويب ميد الطبي المعني بالصحة العامة والأمراض فإن أعراض الإنهيار العصبي كثيرة ومتعددة منها أن يعاني المريض من الشعور بالتعب الحاد جسديا والشعور بآلام حادة، في جسمه كما يشعر باضطراب حاد في شهيته فيفقدها فقدان تاما فضلا عن أنه سريع الإنفعال والغضب وردود الأفعال الحادة بشدة، فضلا عن الشعور بالعجز التام وعدم القدرة على التفكر والتركيز حتى في أبسط الأمور.

اسباب الانهيار العصبى

من أبرز أسباب الإنهيار العصبي بعض العوامل التي يمكن أن تساعد في الزيادة في هذا الإنهيار ، ففي البداية التوتر الحاد القوي هو السبب الرئيسي والذي ينتج عن الشعور بالألم الجسدي والعاطفي، فضلا عن إمكانية زيادة فرص الإصابة بالانهيار العصبي في حالة وجود مرض مزمن، كما أن الضغوط الحادة تجعل الشخص أكثر عرضة لهذا الاضطراب الحاد.

طرق علاج الانهيار العصبى

يمكن لمن يعاني من الإنهيار العصبي وبعد الحصول على الرعايه النفسية والطبية المطلوبة أن يلتزم بنظام حياه يقيه الإصابة من الإنهيار العصبي منها.