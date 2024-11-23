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7 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة تسفر عن 120 شهيدا و205 مصابين

السبت، 23 نوفمبر 2024 01:41 م
7 مجازر إسرائيلية جديدة فى غزة تسفر عن 120 شهيدا و205 مصابين مجازر إسرائيلية في غزة
كتب عبد الوهاب الجندى

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء عدوان الاحتلال المتواصل على شعبنا في قطاع غزة إلى 44,176 شهيدا، منذ السابع من أكتوبر 2023.

وأضافت، أن حصيلة المصابين ارتفعت في الفترة ذاتها، إلى 104,473، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإنقاذ الوصول إليهم.

وأشارت إلى أن قوات الاحتلال ارتكبت 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها إلى المستشفيات 120 شهيدا، و205 إصابات، خلال الساعات الـ24 الماضية.







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