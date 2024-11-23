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5 شهداء و3 مصابين جراء غارات الاحتلال على بلدة رومين فى النبطية جنوب لبنان

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:37 م
5 شهداء و3 مصابين جراء غارات الاحتلال على بلدة رومين فى النبطية جنوب لبنان جنوب لبنان
كتب محمد عبد العظيم

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قالت وزارة الصحة اللبنانية: 5 شهداء و3 مصابين جراء غارات الاحتلال على بلدة رومين في النبطية جنوبي البلاد، وذلك وفق خبر عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية".

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك "جبهة إسناد" لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع الحزب، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه بدء عمليات برية.







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