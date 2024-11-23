300 مليون دولار خسائر بسبب إضراب عمال البريد الكندى

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تسبب الإضراب الذى نظمه الإتحاد الكندى للأعمال المستقلة، وعمال البريد فى خسائر فادحة والتى تخطت الـ300 مليون دولار، بالإضافة إلى احتجاز عشرات الآلاف من الوثائق الهامة للكنديين.



ومع دخول إضراب عمال البريد الكندى على مستوى البلاد أسبوعه الثاني، حث البعض الحكومة الفيدرالية على التدخل فورا لإنهاءه.



جاءت دعوة الاتحاد الكندى للأعمال المستقلة يوم الجمعة الماضى فى الوقت الذى أعلنت فيه هيئة البريد عن خسارة أخرى بملايين الدولارات فى الربع الثالث .. بينما تستعد لخسارة سنوية متتالية سابعة هذا العام.



وأضرب أكثر من 55 ألف عامل فى بريد كندا يوم الجمعة الماضي، مما أدى إلى توقف خدمات البريد والطرود فى جميع أنحاء البلاد، كما تم إغلاق بعض مكاتب البريد وسط الإضراب .



وتتواصل المحادثات بين شركة البريد والاتحاد الكندى لعمال البريد هذا الأسبوع مع وسيط خاص، عينته الحكومة الفيدرالية ، ولكن لم يكن هناك ما يشير إلى نهاية النزاع العمالي.



وقال الاتحاد الكندى للأعمال المستقلة الذى يمثل 97 ألف مالك شركة صغيرة ومتوسطة الحجم فى جميع أنحاء البلاد، إن الإضراب يؤثر سلبًا على الشركات الكندية ويريد من أوتاوا التدخل.



وكتب اتحاد الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم فى رسالة إلى وزير العمل ستيفن ماكينون، قائلا "إن موسم العطلات أمر بالغ الأهمية لهذه الشركات الصغيرة"، لا تستطيع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم تحمل تكاليف توقف العمل فى القطاعات التى تنظمها الحكومة الفيدرالية فى كل مرة تصل فيها المفاوضات بين النقابة وصاحب العمل إلى طريق مسدود.

وأضاف "أنه يرغب أصحاب الشركات الصغيرة فى أن يروا أنكم تتصرفون بقناعة لصالح البلاد بشكل عام".

ووفقًا لاستطلاع رأى أجرته مؤسسة "ليجر" ونشر هذا الأسبوع، فإن قرابة 57% من الكنديين يؤيدون أيضًا تدخل الحكومة فى الإضراب الحالي.



وحثت الحكومة الفيدرالية الطرفين على التوصل إلى اتفاق جماعي، ولم تشر أوتاوا إلى أنها ستنظر فى تشريع العودة إلى العمل أو التحكيم الملزم لإنهاء الإضراب.



وفى حديثه للصحفيين فى أوتاوا يوم الأربعاء الماضي، قال ماكينون: "لدينا استراتيجية واحدة فقط مع هيئة البريد الكندية، وهى الوساطة المكثفة ونأمل فى سد الفجوة بين الطرفين".



وذكرت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية الكندية، أن هيئة الخدمة الكندية تأخرت فى إرسال 85 ألف جواز سفر بسبب النزاع العمالي.



كما يهدد الإضراب المستمر فى بريد كندا تعطيل جهود جمع التبرعات الحاسمة خلال العطلات لصالح بنوك الطعام فى جميع أنحاء مقاطعة أونتاريو.



ويشهد بنك الطعام فى كامبريدج أعلى طلب فى تاريخه الممتد 39 عامًا، وأكبر حملة سنوية لجمع التبرعات، والتى تعتمد إلى حد كبير على التبرعات البريدية، متوقفة.