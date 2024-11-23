اليوم السابع
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وزير الإسكان يختتم جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى ويتفقد مشروعات العلمين

السبت، 23 نوفمبر 2024 06:05 م
وزير الإسكان يختتم جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى ويتفقد مشروعات العلمين وزير الاسكان خلال الجولة
كتب أحمد حسن

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- الشربيني يتابع سير العمل بالمشروعات السكنية بـ"العلمين الجديدة".. ويشدد على الالتزام بالمواعيد المحددة لتسليم الوحدات لحاجزيها

 

اختتم المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، جولته بإقليم الساحل الشمالى الغربى، حيث تفقد سير العمل بالمشروعات المختلفة الجارى تنفيذها بمدينة العلمين الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.

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الاعمال الانشائية

وتجول وزير الإسكان ومرافقوه بمشروع كمبوند "مزارين"، والمقام على مساحة 700 فدان، على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلا على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات، ويمر به طريق البوليفار، وهو أحد الطرق الرئيسية بالمدينة.

 

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مشروعات العلمين

وشدد الوزير على ضرورة الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من مختلف المشروعات، وخاصة المشروعات السكنية لتسليم الوحدات لحاجزيها، موجهاً بضغط معدلات العمل، والمتابعة الميدانية الدورية لمختلف مراحل التنفيذ.


 







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