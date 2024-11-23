اليوم السابع
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السبت، 23 نوفمبر 2024 08:46 م
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وزير الأوقاف يهنئ إسماعيل دويدار بمناسبة تولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم

السبت، 23 نوفمبر 2024 08:43 م
وزير الأوقاف يهنئ إسماعيل دويدار بمناسبة تولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف
كتب لؤى على

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هنأ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، الإذاعي القدير إسماعيل دويدار بمناسبة تولّيه رئاسة إذاعة القرآن الكريم، داعيًا الله له بالتوفيق والسداد في أداء مهام منصبه الجديد.

وأكد وزير الأوقاف أن إذاعة القرآن الكريم تمثل منارة إعلامية إسلامية وشعاع نور ينطلق من مصر إلى كافة ربوع الدنيا، وتعمل على نشر تعاليم الدين الحنيف وإبراز قيمه السمحة، معربًا عن ثقته في قدرة الأستاذ إسماعيل دويدار على تعزيز مسيرتها المتميزة بما يمتلكه من خبرات إعلامية ورؤية تطويرية وسجل ممتد ومشرف خلال مسيرته الكريمة.

وأضاف الدكتور أسامة الأزهري، أن أثير إذاعة القرآن الكريم يملأ صداه ربوع البلاد، و لها دور كبير ومتميز في نشر الفكر الوسطي داخليًّا وخارجيًّا، ولها جمهور من المستمعين لم تحظ به أي إذاعة أخرى في العالم.







اذاعة القران الكريم

وزير الاوقاف

وزارة الاوقاف اسماعيل دويدار



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