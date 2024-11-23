وزارة البيئة تحدد 17 شرطًا لممارسة رياضة تسلق الجبال

كتبت: سارة وائل

حددت وزارة البيئة عبر موقعها الرسمي الشروط والأسس والقواعد لممارسة رياضة تسلق الجبال ، بالإضافة إلى الأدوات التى يجب أن يحملها المتسلق، وهما: حقيبة رياضية للظهر، وشنطة إسعاف صغيرة، وجاكيت رياضى، وحذاء رياضى قوى التحمل، و"سليبنج باد"، وقفازات رياضية، وكشاف رأسى للإضاءة، وكاميرا صغيرة، وأحبال، والرزة الجبلية، ومشبك الحبل، ودليل الحبل أو مطرقة، وبلطات، ومسامير قلاووظ للثلج.





شروط ممارسة رياضة تسلق الجبال:

1. تصريح تسلق من الجهات المختصة (كمكتب السفارى – إدارة المحمية)، والإبلاغ عن موعد النزول، والسير حسب تعليمات برنامج الرحلة المرفق.

2. اصطحاب دليل متمرس فى هذه المنطقة، وعدم الصعود بدونه، لأنه أدرى بالأماكن.

3. اتباع تعليمات الدليل، وعدم التخلف عنه تحت أى ظرف من الظروف، لأن القرار الخاطئ قد يهدر الحياة.

4. يتم التسلق مع رفيق أو وسط مجموعة.

5. السير فى مجموعة واحدة، وعدم التوجه للسير بشكل منفرد لأن إنقاذ فريق أسهل من إنقاذ أفراد مبعثرين.

6. يجب على المتسلقين أن يكونوا على دراية بأحوال الطقس المختلفة والمخاطر.

7. ارتداء ملابس ثقيلة تناسب الطبيعة الجبلية والتقلبات الجوية، وكوفيه وقبعة سميكة، وحذاء مناسب للتسلق.

8. حمل حقيبة ظهر، يتوفر فيها ما يكفى من مياه، وبعض المأكولات الجافة التى تكفى لمدة يومين على الأقل.

9. حمل كشافات وبطاريات احتياطية، والاتفاق مع الدليل على إشارات ضوئية فى حال فقد طريقه.

10. التوقف والاحتماء بمغارة جبلية أو مجموعة من الصخور أثناء العاصفة.

11. فى حالة هبوب عاصفة يجب الصعود لأعلى نقطة ممكنة لا النزول، لأن الأماكن العالية تتضح فيها الرؤية.

12. عدم حمل أسلحة للصيد.

13. لا تحاول الهبوط مسرعاً أو دون الانتباه للطريق الذى تسلكه.

14. يحظر القيام بأى رسومات أو نقوش أثناء صعود الجبل أو الإضرار بما هو قائم بالفعل.

15. على متسلق الجبال أن يحرص دائماً على التدريب واكتساب الخبرات عن طريق زيادة صعوبة التسلق تدريجيًا.

16. يحرص متسلقوا الجبال على رفع لياقتهم البدانية وقوة تحملهم ومعرفتهم باستخدام الأدوات اللازمة لممارسة النشاط.

17. فى حالة مخالفة التعليمات يقع المخالف تحت طائلة القانون رقم 102 لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية.