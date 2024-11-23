مقتل تاجر مخدرات وضبط شقيقه فى تبادل لإطلاق النار مع حملة أمنية بالغربية

الغربية - مصطفى عادل

لقى عنصر اجرامي شديد الخطورة حتفه، إثر إصابته بطلق ناري، أثناء مطاردته خلال حملة للمباحث الجنائية بقرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية، وضبط شقيقه من ذوي المعلومات الجنائية، وعثر بحوزتهما على كمية كبيرة من المواد المخدرة.

كانت معلومات قد وردت للأجهزة الأمنية، بتواجد شقيقين من ذوي المعلومات الجنائية، شديدي الخطورة، داخل قرية كفور بلشاي مركز كفر الزيات، والمطلوبين في العديد من القضايا، واعتزامهما ترويج كمية من المواد المخدرة.

وبتقنين الإجراءات وإعداد الاكمنة للمتهمين، وفور اقتراب رجال الشرطة، قام المتهمان بإطلاق النيران، مما دفع القوات لمبادلتهما إطلاق النيران، مما أسفر عن مقتل أحد العناصر وضبط شقيقه وبحوزته كمية كبيرة من المواد المخدرة، تم نقل الجثة للمشرحة والتحفظ على المتهم والمضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.