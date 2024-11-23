مظاهرات فى عدة مدن فرنسية احتجاجا على العنف ضد المرأة

أ ش أ

تظاهر اليوم /السبت/ آلاف الأشخاص فى العديد من المدن الفرنسية ومن بينها العاصمة باريس،تنديدا بكل أشكال العنف ضد المرأة وذلك بدعوة من مئات من المنظمات وجمعيات حقوق المرأة.



وتأتى هذه المظاهرات إحياء لليوم العالمى للقضاء على العنف ضد المرأة، والذى حددته الجمعية العامة للأمم المتحدة فى 25 نوفمبر من كل عام،ودعت أكثر من 400 منظمة وجمعية وشخصية عامة تدافع عن حقوق المرأة للتظاهر اليوم "السبت"ضد العنف ضد المرأة،وردد المحتجون فى العاصمة الفرنسية،ومعظمهم من النساء،هتافات مناهضة للعنف الأسرى ورفعن لافتات باللون البنفسجى (وهو رمز تستخدمه حركة حقوق المرأة)، للمطالبة بوقف أعمال العنف الموجه ضد المرأة.



ورفعت العديد من النساء لافتات منددة بالعنف الموجه ضد النساء ومطالبين الحكومات بالعمل لمواجهة هذه الظاهرة الآخذة فى التزايد،وخرج الآلاف فى المدن الفرنسية بالاضافة إلى باريس.



ففى مارسيليا وتولوز وبوردو أيضا، تظاهر العديد من المواطنين للاحتجاج ضد العنف المتواصل ضد النساء فى فرنسا وحول العالم، ولمطالبة الحكومة بسن قوانين وإجراءات واضحة لمواجهة العنف ضد المرأة النساء.



جدير بالذكر،فى العام الماضي،وقعت 93 امرأة ضحية لجرائم قتل النساء و319 ضحية لمحاولة قتل النساء،بحسب تقرير البعثة الوزارية لحماية المرأة،كما سجلت الأجهزة الأمنية فى فرنسا عام 2023 نحو 271 ألف ضحية للعنف الأسري،أى بزيادة قدرها 10% مقارنة بعام 2022.