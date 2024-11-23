مركز السيطرة على الأمراض الأمريكى يسجل إصابة طفل بأنفلونزا الطيور فى كاليفورنيا

كتبت أمل علام

أكد مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي إصابة طفل في كاليفورنيا بفيروس أنفلونزا الطيور من النوع A (H5N1) وهذه هي أول إصابة بفيروس أنفلونزا الطيور من النوع H5 يتم الإبلاغ عنها لطفل في الولايات المتحدة.

ووفقا لما ذكره موقع السيطرة على الأمراض، فإنه تماشياً مع الحالات البشرية التي تم تحديدها سابقاً في الولايات المتحدة، ورد أن الطفل عانى من أعراض خفيفة وتلقى مضادات فيروسات الأنفلونزا، وتم الكشف عن مستويات منخفضة من المادة الفيروسية في العينة الأولية التي تم جمعها، وجاءت نتائج الاختبارات المتابعة للطفل بعد عدة أيام سلبية لفيروس أنفلونزا الطيور من النوع H5 ولكنها كانت إيجابية لفيروسات الجهاز التنفسي الشائعة الأخرى.

وأكد الموقع، إن الطفل يتعافى من مرضه، ويجري حالياً تحقيق من قبل إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا من مصدر التعرض المحتمل لفيروس أنفلونزا الطيور H5N1 للطفل.

خلال التحقيقات التي أجرتها إدارة الصحة العامة في كاليفورنيا، أبلغ جميع أفراد الأسرة عن ظهور أعراض عليهم وتم جمع عينات من هؤلاء الأفراد، وكانت جميع نتائج الاختبارات التي أجريت لأفراد الأسرة سلبية للإصابة بإنفلونزا الطيور من النوع H5، كما جاءت نتائج بعض أفراد الأسرة إيجابية للإصابة بنفس الفيروسات التنفسية الشائعة التي أصيب بها الطفل، ويستمر تتبع المخالطين، ولكن لا يوجد حاليًا أي دليل على انتشار إنفلونزا الطيور من النوع H5N1 من شخص إلى آخر من هذا الطفل إلى آخرين، وحتى الآن، لم يتم تحديد أي انتشار من شخص إلى شخص مرتبط بأي من حالات إنفلونزا الطيور من النوع H5N1 المبلغ عنها في الولايات المتحدة.

تم اكتشاف هذه الحالة من خلال اختبار الإنفلونزا وتم الإبلاغ عنها إلى مركز السيطرة على الأمراض من خلال مراقبة الإنفلونزا، هذه هي الحالة الثانية في الولايات المتحدة التي يتم تحديدها من خلال المراقبة الوطنية، ويواصل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها مراقبة البيانات المتاحة عن كثب من أنظمة مراقبة الإنفلونزا، وخاصة في الولايات المتأثرة بتفشي المرض بين الحيوانات، بما في ذلك كاليفورنيا، حيث تم اكتشاف فاشيات واسعة النطاق لإنفلونزا الطيور H5N1 في الطيور البرية والدواجن المنزلية منذ عام 2022 وقطعان الألبان منذ أغسطس 2024 في تلك الولاية.

تم الإبلاغ عن 55 حالة إصابة بشرية بأنفلونزا الطيور H5 في الولايات المتحدة خلال عام 2024، منها 29 حالة في كاليفورنيا.

تقييم مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للمخاطر التي يتعرض لها عامة الناس منخفض، ومع ذلك، فإن الأشخاص الذين يتعرضون لحيوانات مصابة أو يحتمل أن تكون مصابة، مثل الطيور أو الأبقار الحلوب أو غيرها من الحيوانات (بما في ذلك الماشية)، أو لبيئات ملوثة بالطيور المصابة أو الحيوانات الأخرى، هم أكثر عرضة للإصابة.

يوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بتجنب التعرض غير المحمي للحيوانات المريضة أو الميتة، بما في ذلك الطيور البرية والدواجن والطيور المستأنسة الأخرى والحيوانات البرية أو المستأنسة الأخرى (بما في ذلك الأبقار)، و سيواصل مركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها تقديم التحديثات مع توفر معلومات إضافية.