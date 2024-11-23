كندا تسجل أول حالة إصابة بالسلالة "1" القاتلة من جدرى القرود

كتبت أمل علام

أكدت وكالة الصحة العامة الكندية، عن أول حالة إصابة بسلالة جدرى القرود من المجموعة الأولى فى كندا لدى شخص في مانيتوبا، وذلك وفقا لما ذكره موقع وكالة رويترز.

وقالت وكالة الصحة العامة الكندية إن هذه الحالة المتعلقة بالسفر مرتبطة بتفشي سلالة 1 من جدرى القرود المستمرة في وسط وشرق أفريقيا.

وقالت الوكالة في بيان "سعى الفرد إلى الحصول على رعاية طبية لأعراض جدرى القرود في كندا بعد وقت قصير من عودته وهو معزول حاليا".



وأضافت الوكالة أن "الهيئة تعمل بشكل وثيق مع السلطات الصحية العامة في مانيتوبا، وأخطر المختبر الوطني لعلم الأحياء الدقيقة المقاطعة في 22 نوفمبر بأن العينة جاءت إيجابية لفيروس جدرى القرود السلالة 1 mpox clade Ib

في حين أن السلالة 2 تنتشر في كندا منذ عام 2022، فإن هذه هي الحالة الأولى لسلالة I من جدرى القرود التي تم تأكيدها في كندا، وفقًا لما ذكرته هيئة الصحة العامة الكندية.



وقالت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من اليوم إن تفشي جدرى القرود لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة.

أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عامة عالمية بسبب فيروس جدرى القرود للمرة الثانية خلال عامين في أغسطس بعد انتشار سلالة جديدة من الفيروس تسمى كليد آي بي من جمهورية الكونغو الديمقراطية إلى الدول المجاورة.

جدرى القرود هي عدوى فيروسية تنتشر عن طريق الاتصال الوثيق وعادة ما تسبب أعراض تشبه أعراض الأنفلونزا وظهور بثور مليئة بالصديد، وعادة ما تكون خفيفة، ولكنها قد تكون مميتة.



وأضافت هيئة الصحة العامة الكندية أنه على الرغم من أن المخاطر التي تهدد عامة السكان في كندا في هذا الوقت لا تزال منخفضة، إلا أنها تواصل مراقبة الوضع بنشاط، كما قالت إن تحقيقًا للصحة العامة، بما في ذلك تتبع المخالطين، مستمر.