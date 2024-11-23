اليوم السابع
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طيران الاحتلال يقصف مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة

السبت، 23 نوفمبر 2024 01:45 م
طيران الاحتلال يقصف مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة قصف غزة
كتب محمد عبد العظيم

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أفاد مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى خبر عاجل، أن طيران الاحتلال يقصف مسجد الفاروق في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ويُواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه المُكثّف وغير المسبوق على قطاع غزة، جوًا وبرًا وبحرًا، مُخلّفًا آلاف الشهداء والجرحى، معظمهم من الأطفال والنساء.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثي، مع دخول الحرب على غزة عامها الثاني، والتي أحدث كارثة إنسانية وتدميرًا واسعًا وغير مسبوق طال مناحي الحياة كافة.

 







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