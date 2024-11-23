اليوم السابع
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شريان تنموى.. محور الفريق كمال عامر يختصر أزمنة الرحلات فى الجيزة

السبت، 23 نوفمبر 2024 03:30 ص
شريان تنموى.. محور الفريق كمال عامر يختصر أزمنة الرحلات فى الجيزة محور الفريق كمال عامر
كتبت - مرام محمد

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يعد محور الفريق كمال عامر أحد أهم المشروعات القومية التى شهدتها محافظة الجيزة، خلال السنوات الأخيرة الماضية، فى قطاع الطرق، باعتباره أكبر محور عرضى بالمحافظة وأول شريان مرورى حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، إذ يمتد من دائرى المنيب جنوبًا إلى الوراق شمالًا حتى روض الفرج بمحور تحيا مصر، بطول 15 كم، وعرض (33 – 65.5) متر.

يقع المحور فى قلب مدينة الجيزة، ويمر بالمناطق ذات الكثافات السكانية العالية، إذ يصل بين شمال وجنوب المحافظة ويمتد وصولًا لـ محور روض الفرج، وخلال مساره يتقاطع مع محاور رئيسية مثل محور 26 يوليو وتخرج منه تفريعات عدة بمناطق الوراق والهرم وفيصل وصفط اللبن، مما ساهم فى تخفيف الاختناقات المرورية بشوارع فيصل والهرم وجامعة الدول العربية والقضاء على التكدسات المرورية بميدان الجيزة ومحور 26 يوليو ومحور صفط اللبن، وتقليل زمن الرحلات بين شمال وجنوب الجيزة من خلال الطريق الدائرى، فضلًا عن تقليل المسافة بين محافظتى القاهرة والجيزة بمحاور ربط مرورية جديدة.

حقق المحور قيمة حضارية واستثمارية كبيرة، تتمثل فى إعادة تخطيط المناطق التى يخدمها بصورة حضارية، واستغلال المساحة الواقعة أسفله فى إقامة منتزهات وخدمات مختلفة للمواطنين، تشمل أكشاك ومطاعم ومحال تجارية وساحات انتظار ومواقف لسيارات السيرفيس، كما شهد المشروع تطوير ورفع كفاءة جميع الطرق المحيطة به.

 

 

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محور كمال عامر في الجيزة
 
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محور الفريق كمال عامر
 
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مسار محور الفريق كمال عامر
 
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محور الفريق كمال عامر






محور كمال عامر

محاور مرورية

الجيزة

شارع الهرم

فيصل

محور 26 يوليو

محور صفط اللبن



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