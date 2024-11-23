الرئيسية أخبار عاجلة سى إن إن: قراصنة يخترقون بعمق شركات اتصالات كبرى فى الولايات المتحدة السبت، 23 نوفمبر 2024 07:41 م هاكزر محمد جمال مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر، إن قراصنة اخترقوا بعمق شركات اتصالات كبرى في الولايات المتحدة للتجسس على المحادثات الهاتفية. وأكدت الشبكة أن ممثلون عن قطاع الاتصالات التقوا مسئولى الأمن القومي الأمريكي وسط قلق بشأن تجسس صيني. هاكزر اختراق الصين أمريكا الولايات المتحدة محادثات هاتفية مشاركة لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال
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