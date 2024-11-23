سى إن إن: قراصنة يخترقون بعمق شركات اتصالات كبرى فى الولايات المتحدة

محمد جمال

قالت شبكة سي إن إن الأمريكية نقلا عن مصادر، إن قراصنة اخترقوا بعمق شركات اتصالات كبرى في الولايات المتحدة للتجسس على المحادثات الهاتفية.

وأكدت الشبكة أن ممثلون عن قطاع الاتصالات التقوا مسئولى الأمن القومي الأمريكي وسط قلق بشأن تجسس صيني.