اليوم السابع
Ads
السبت، 23 نوفمبر 2024 05:08 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عالمية

سى إن إن: توقعات باختيار "كيلي لوفلر" وزيرة للزراعة فى إدارة ترامب

السبت، 23 نوفمبر 2024 02:10 ص
سى إن إن: توقعات باختيار "كيلي لوفلر" وزيرة للزراعة فى إدارة ترامب الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت شبكة "سي.إن.إن." الإخبارية الأمريكية الجمعة، أن الرئيس المنتخب دونالد ترامب، يعتزم عرض "حقيبة وزارة الزراعة" على عضو مجلس الشيوخ الأمريكي السابقة "كيلى لوفلر".

وأوضحت الشبكة - نقلا عن مصدرين مطلعين على الأمر، لم تكشف عن هويتهما - أن ترامب سيلتقي بالسيدة لوفلر خلال ساعات، مشيرة إلى أن لوفلر، التي مثلت ولاية جورجيا لفترة وجيزة في مجلس الشيوخ، "جمعت أموالًا لترامب خلال حملة 2024 وجمعت أيضا عدة ملايين من الدولارات لحملته خلال الصيف، عندما استضافت حفلة مشاهدة مناظرة مع رئيس الحزب الجمهوري مايكل واتلي"، كما ستترأس لوفلر حفل تنصيب ترامب.

وحسب الشبكة الأمريكية، من المرجح أن تكون حقيبة وزرة الزراعة مهمة، خاصة أن الوزير المختار من جانب ترامب لإدارة وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، وهو روبرت ف. كينيدي جونيور، وعد بتأكيد نفوذه على ملف الزراعة.







دونالد ترامب

امريكا

كيلى لوفلر

الحزب الجمهورى

رئيس امريكا

مجلس الشيوخ الامريكى




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة