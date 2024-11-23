زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر يضرب شمال أفغانستان

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أعلن المركز القومي الأفغاني لرصد الزلازل، أن زلزالا بلغت شدته 3ر4 درجة بمقياس ريختر هز شمال أفغانستان صباح اليوم /السبت/.



وذكر المركز - في تدوينة على منصة "إكس" - أنه تم رصد هذا الزلزال على عمق 150 كيلومترا، مبينا أنه جرى تسجيله عند خط عرض 51ر36 درجة شمالا، وخط طول 59ر70 درجة شرقا.



ولفت المركز إلى أن الجزء الشمالي من أفغانستان عبارة عن منطقة جبلية معرضة لكوارث طبيعية، مشيرا إلى أنه كان قد تم رصد زلزال شدته 4ر4 درجة في ساعة مبكرة من صباح أمس /الجمعة/ في منطقة "باداخشان" بهذا الجزء، وأن نفس المنطقة كانت قد تعرضت - خلال أسبوع واحد مضى - لزلزالين أحدهما شدته 4ر4 درجة والآخر شدته 9ر3 درجة، بينما تم تسجيل أكثر من 10 زلازل في نفس المنطقة خلال الشهر الماضي.