رئيس اتحاد العمال يتابع تطوير شعبة الفندقة بالجامعة العمالية لمنح درجة البكالوريوس

كتبت آية دعبس

أجرى عبد المنعم الجمل، رئيس الاتحاد العام لـ نقابات عمال مصر، زيارة لمتابعة أعمال التطوير لشعبة الفندقة في الجامعة العمالية، وتهدف هذه الزيارة إلى دعم وتحسين مستوى التعليم والتدريب بالجامعة، بما يسهم في تأهيلها لمنح درجة البكالوريوس، تعكس هذه الزيارة حرص رئيس الاتحاد على النهوض بالجامعة العمالية وتطوير قدراتها الأكاديمية.

وأوضح الجمل، وجود اهتمام بإعادة تأهيل الجامعة وتطوير أدائها والاستفادة من البنية التحتية والإمكانيات التي تمتلكها، مشيرًا إلى ضرورة تأهيل الجامعة بمستوى يُؤهلها للانضمام لمنظومة التعليم التكنولوجي، لافتا إلى أن الاجتماع الذى جمع بين وزيرا العمل والتعليم العالى تطرق إلى ضرورة العمل على أن تواكب الجامعة العمالية التطورات الكبيرة ومطابقة القواعد والشروط التي يتم مُراعاتها في إنشاء الجامعات التكنولوجية الجديدة، والتي تضمن تنفيذ خطة الدولة من هذا الرافد الهام من التعليم بتقديم خريج متميز ومؤهل وحاصل على التدريب العملي اللازم للتعامل مع متطلبات سوق العمل خاصة في المجالات التكنولوجية الحديثة.

وأشار إلى ضرورة تطوير البرامج الدراسية المُقدمة بالجامعة وتحديثها، وكذا متابعة التخصصات العلمية لتواكب أحدث المُستجدات العالمية في مجالاتها، والعمل على رفع كفاءة الكوادر البشرية العاملة بالجامعة، موضحًا التوجه لإعادة تقديم الجامعة بشكل جديد بالكامل يُناسب تطورات التعليم وما استجد من برامج وتخصصات علمية حديثة؛ لضمان مستوى الخريجين وتأهيلهم.