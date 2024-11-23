اليوم السابع
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خلال 11 عاما..

خبير: إنفاق 11 مليار جنيه لتطوير مساجد آل البيت واسترداد 30 ألف قطعة أثرية

السبت، 23 نوفمبر 2024 08:36 م
خبير: إنفاق 11 مليار جنيه لتطوير مساجد آل البيت واسترداد 30 ألف قطعة أثرية مداخلة الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري
كتب الأمير نصرى

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تحدث الدكتور أحمد عامر الخبير الأثري، عن جهود الدولة المصرية في الاكتشافات الأثرية وإعادة ترميم الأماكن الأثرية، قائلا:"الدولة المصرية نجحت على مدار 11 عاما فى فتح متاحف جديدة وإعادة ترميم عدد من المتاحف، وفى نفس الوقت تمكنت من استرداد قطع أثرية".

وأضاف أحمد عامر خلال مداخلة لقناة إكسترا نيوز، أن المتاحف التى تم افتتاحها هى متحف شرم الشيخ، والغردقة وكفر الشيخ، وتطوير بعض المتاحف الأثرية مثل متحف أمنحتب بسقارة، وطنطا بالغربية، والمتحف اليونانى الرومانى، ومتحف المركبات الملكية بولاق، ولدينا الافتتاح التجريبى للمتحف المصرى الكبير، والافتتاح الجزئى للمتحف القومى للحضارة.

ولفت أحمد عامر، إلى أن الدولة نجحت أيضا خلال الـ 11 عاما الماضية فى استرداد ما يقرب من 30 ألف قطعة أثرية فى خطوة كبيرة للدولة، كما تم تطوير الكثير من المناطق الإسلامية يأتى على رأسها تطوير القاهرة التاريخية، وإدراج 14 موقع أثرى بشارع المعز فى شهر ديسمبر 2023 وإدراج 21 موقع أثرى فى بالقاهرة التاريخية أكتوبر 2024، وإنفاق ما يقرب من 11 مليار جنيه على تطوير مساجد آل البيت والمساجد التاريخية.


 







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