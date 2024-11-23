جارديان: ترامب يبحث تعيين مبعوث خاص للحرب الروسية الأوكرانية

كتبت ـ ريم عبد الحميد

قالت صحيفة الجارديان البريطانية، إن الرئيس الأمريكى المنتخب دونالد ترامب يدرس تعيين ريتشارد جرينيل، رئيس استخباراته السابق، مبعوثا خاصا للصراع بين روسيا وأوكرانيا، بحسب ما ذكرت أربعة مصادر مطلعة على خطط الانتقال.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جرينيل، الذى عمل سفيرا لدى ألمانيا فى عهد ترامب وتولى منصب القائم بأعمال مدير الاستخارات الوطنية، سيلعب دورا بارزا فى جهود الرئيس المنتخب لوقف الحرب لو تم التصديق على ترشيحه لهذا المنصب.

وفى حين أنه لا يوجد حاليا مبعوث مخصص لحل الصراع بين روسيا وأوكرانيا، فإن ترامب يفكر فى استحداث المنصب، وفقا لأربعة مصادر رفضت الكشف عن هويتها.

وقالت المصادر، إن ترامب قد يقرر فى النهاية عدم تعيين مبعوث خاص للصراع فى أوكرانيا، رغم أنه يفكر بقوة فى القيام بذلك. وإذا فعل ذلك، فقد يختار شخصا آخر لهذا الدور، ولا يوجد ما يضمن أن جرينيل سيقبل تولى المهمة.

وكان ترامب قد تعهد خلال حملته الانتخابية بإنهاء الحرب فى أوكرانيا، لكنه لم يذكر كيف سيفعل ذلك.

يأتى هذا فى الوقت الذى تشهد الحرب تصعيدا كبيرا فى الأيام الأخيرة بعد موافقة الولايات المتحدة على استخدام أوكرانيا أسلحة الغرب طويلة المدى داخل الأراضى الروسية، ورد الرئيس الروسى فلاديمير بوتين على ذلك بتحديث العقيدة النووية الروسية وشن هجوم باستخدام صاروخ باليتسى جديد فى أوكرانيا.

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إننا سنواصل اختبارات الصواريخ الباليستية الفائقة السرعة، واتخذنا بقرار ببدء إنتاج الصاروخ الجديد على نطاق واسع.

وأضاف أن لا أحد آخر في العالم لديه سلاح مثل الصاروخ الباليستي الروسي "أوريشنيك"، وتطوير الأنظمة الصاروخية الباليستية أمر حيوي في ظل التهديدات الجديدة.

وتابع بوتين أنه لدى روسيا إمدادات من الأنظمة الجاهزة للاستخدام مثل الصاروخ الباليستي "أوريشنيك".