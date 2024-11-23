تفاصيل اعترافات المتهمة بخطف طفل من والدته فى بولاق الدكرور

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت المتهمة بخطف طفل في بولاق الدكرور، تفاصيل الجريمة، عقب القبض عليها، وذكرت أمام رجال المباحث أنها كانت حامل وفقدت جنينها، وكانت تتمنى أن تنجب ذكرا، خشية وقوع خلاف مع زوجها، خاصة أنها أنجبت سابقا طفلتين.

أضافت المتهمة خلال اعترافاتها، أنها قررت خطف طفل، فترددت على عدد من المستشفيات، والمراكز الطبية، حتى تصادف تواجد سيدة بصحبتها طفل رضيع، حضرت لتوقيع الكشف الطبي عليه، فتعرفت عليها وتجاذبت معها أطراف الحديث، ثم غافلتها وخطفت الطفل.

واستمع رجال المباحث لأقوال والدة الطفل، التي أكدت أن المتهمة، طلبت حمل الطفل عنها، وغافلتها ثم اختفت وبصحبتها الطفل.

وذكرت أنها سارعت لإبلاغ رجال المباحث، حيث بدأوا في فحص كاميرات المراقبة، وتمكنوا من تحديد هوية المتهمة، والقبض عليها، وبصحبتها الطفل.

واستنادا لاعترافات المتهمة، وتحريات رجال المباحث، وعقب التحقيق معها، أمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة من سيدة، أفادت فيه بتعرض طفلها الرضيع للخطف، واتهمت سيدة مجهولة الهوية بمغافلتها وخطفه.

بتكثيف التحريات توصل رجال المباحث لهوية المتهمة، وبإعداد كمين لها تم القبض عليها، وبحوزتها الطفل، وبمواجهتها اعترفت بارتكاب الواقعة، لعدم إنجابها الذكور، ورغبتها في تربية الطفل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيق.