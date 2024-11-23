اليابان تبحث تعزيز التعاون فى مكافحة الإرهاب مع وأمريكا وأستراليا والهند

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بحثت اليابان والولايات المتحدة وأستراليا والهند خلال الاجتماع الثاني لمجموعة العمل الرباعية "الكواد" لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته طوكيو خلال الفترة من 20 إلى 22 نوفمبر، التهديدات العالمية للإرهاب الدولي وسبل التصدي لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطائرات بدون طيار، في أغراض إرهابية.

وشدد المجتمعون - بحسب بيان أصدرته وزارة الخارجية اليابانية الجمعة - على أهمية التعاون المستمر بين الدول الأعضاء لمواجهة هذه التحديات، مؤكدين التزامهم بإنشاء شبكة لتبادل المعلومات لتعزيز التعاون بين الدول الأعضاء.

وشارك في الاجتماع: سفراء ومسئولون بارزون من اليابان والولايات المتحدة أستراليا والهند، حيث ترأس الوفد الياباني السفير مينامي هيرويُوكي بمشاركة ممثلين عن وزارة الخارجية ووكالة الشرطة الوطنية ووزارة الدفاع اليابانية. كما حضر الاجتماع روبرت روشبي ممثلًا عن أستراليا وكيه دي ديوال من الهند والسفيرة إليزابيث ريتشارد من الولايات المتحدة.

وشمل الاجتماع تدريبا عمليًا تناول استراتيجيات مكافحة استخدام التكنولوجيا والمواد الكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والنووية في الأنشطة الإرهابية.

يُذكر أن مجموعة العمل الرباعية لمكافحة الإرهاب أُطلقت في مارس 2023، وعُقد اجتماعها الأول في هونولولو بالولايات المتحدة في ديسمبر من العام نفسه. وسيُعقد الاجتماع المقبل في الهند عام 2025.