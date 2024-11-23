العثور على جثة شاب بمياه ترعة فى الشرقية

الشرقية - فتحية الديب

استقبل مستشفى بلبيس المركزى بالشرقية، جثمان شاب فى بداية العشرينات، عثر عليه بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية نطاق مركز بلبيس، وتم إخطار النيابة العامة.

تلقى مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بلاغا من مركز شرطة بلبيس، بالعثور على جثة بمياه ترعة الإسماعيلية أمام قرية العدلية.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، وتبين من التحريات أن الجثة لشاب فى بداية العشرينات يدعى" إسلام م ج" 21 عاما مقيم بنها محافظة القليوبية، وتم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى بلبيس العام.

وتم تحرير محضر بالواقعة وإحالته للنيابة العامة التى طلبت التحريات حول الواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية نحو الواقعة.

