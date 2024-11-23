الصحة العالمية: ارتفاع حالات الملاريا بإقليم شرق المتوسط لـ 8.3 مليون فى 2022

كتبت أمل علام

قالت منظمة الصحة العالمية في بيان لها، ان إقليم شرق المتوسط يشهد ارتفاع في عدد حالات الإصابة بالملاريا ففي عام 2022 ارتفع عدد حالات الملاريا إلى 8.3 مليون حالة، بزيادة بلغت نسبتها 92% عن عام 2015 حيث كان عدد الحالات 4.3 مليون حالة.



الملاريا

وأضافت المنظمة، إن السل المقاوِم للأدوية يهدد الجهود الرامية إلى القضاء عليه، وفي عام 2023، كان 2.7% من مرضى السل الجدد و6.6% من الذين تلقوا العلاج سابقًا في إقليمنا مقاومين لأدوية متعددة، وتنصح: استكمِل علاج السل الموصوف لك لمنع سريان المرض وظهور سلالات مقاومة للأدوية.

يمكن أن تسبب مقاومة الأدوية المضادة لفيروس العوز المناعي البشري" الايدز" فعالية الأدوية المستخدمة لعلاج هذا الفيروس، مما يؤدي إلى زيادة أعداد حالات فشل العلاج وحالات العدوى بهذا الفيروس وزيادة معدلات المرض والوفيات.

خلال الأسبوع العالمي للتوعية بمضادات الميكروبات لعام 2024، نود تذكير الجميع بأن يتناولوا دائمًا أدوية فيروس العوز المناعي البشري التي يصفها لهم اختصاصي الرعاية الصحية.