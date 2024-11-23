الرومانيون في الخارج يدلون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية

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قال توني جريبلي رئيس الهيئة الانتخابية الدائمة في رومانيا، إن المواطنين الرومانيين في الخارج بدأوا التصويت في الانتخابات الرئاسية .. موضحا أن هناك عددا قياسيا من مراكز الاقتراع تم إنشاؤها في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية.

وأضاف جريبلي - وفقا لشبكة /يورونيوز/ الإخبارية الأروروبية - أنه تقرر فتح 950 مركزا للاقتراع في الخارج في حين يبلغ عدد مراكز الاقتراع في جميع أنحاء البلاد أكثر من 19000 مركز.

وذكرت /يورونيوز/ أن المواطنين الرومانيين الذين يعيشون في الخارج بدأوا التصويت قبل الانتخابات الرئاسية المقرر انطلاقها غدا /الأحد/ داخل رومانيا .. موضحة انه تم إنشاء 147 مركز اقتراع في جميع أنحاء إسبانيا، و67 مركزا في جميع أنحاء فرنسا.

ويتنافس في الانتخابات الرئاسية 13 مرشحا، ومن المتوقع إجراء جولة الإعادة في الثامن من ديسمبر المقبل.