اليوم السابع
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الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء

السبت، 23 نوفمبر 2024 04:05 م
الجريدة الرسمية تنشر قرار حصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية.. أسماء الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية- أرشيفية
كتب: محمد أبو ضيف

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نشرت الجريدة الرسمية اليوم السبت، قرار وزارة الداخلية بحصول 63 شخصًا على جنسيات أجنبية، مرفق أسماؤهم في الكشوف التالية.

صدر القرار بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزارى رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.

كما نشرت الجريدة قرار برد الجنسية المصرية لـ21 شخصًا مرفق أسمائهم في الكشف التالي، وإبعاد أفغاني وروسي خارج البلاد، لأساب تتعلق بالصالح العام.

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رد الجنسية المصرية

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