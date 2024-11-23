استئناف الفيوم تخفف الحكم من المؤبد لـ7 سنوات لشاب قتل والده.. اعرف التفاصيل

الفيوم رباب الجالي

قضت محكمة استئناف الفيوم، اليوم السبت، برئاسة المستشار شريف إسماعيل رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين محمد سعد شوق، وأحمد محمد معوض، وأحمد عابد سعد، وأمانة سر عصام سيد البرجى وسكرتارية تنفيذ صالح الكيلاني، بسجن 7 سنوات للمتهم عمر ن أ 27 سنة لاتهامه بالتسبب فى قتل والده خلال مشاجرة بينهما، بعدما غيرت المحكمة وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت، وكان سبق وحكمت محكمة الجنايات على المتهم بالسجن المؤبد لاتهامه بالقتل.

وتعود القضية إلى 26 يوليو 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بلاغا بالعثور على جثة ن أ ع بشقته السكنية بمنطقة المسلة بمدينة الفيوم، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن المتهم غارقا فى دمائه، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام، وتم تشكيل فريق بحث وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة نجل المجنى عليه ويدعى عمر ن أ 27 سنة حيث كانت هناك خلافات دائمة بينه وبين والده، ويوم الواقعة وقع خلاف بينهما بسبب عطل بموتور المياه بالمنزل ونشبت مشادة بينهما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، فقام المتهم بدفع المجنى عليه إلى الخلف فوقع على الأرض وأصيب فى رأسه إصابة أفضت إلى أن لفظ أنفاسه الأخيرة وتوفى فى الحال، وتم ضبط المتهم وأحالت النيابة الواقعة إلى محكمة جنايات الفيوم التى قضت بالسجن المؤبد للمتهم، وقام دفاع المتهم بالاستئناف على الحكم مطالبا بتعديل وصف القضية من القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى الموت ووافقت المحكمة على تعديل الوصف وقضت بالسجن 7 سنوات للمتهم.