اليوم السابع
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إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية

السبت، 23 نوفمبر 2024 01:29 م
إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية حادث تصادم - أرشيفية
المنوفية - محمد فتحى

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أصيب منذ قليل 4 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفيه ، من إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 







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