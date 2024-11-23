إصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية

المنوفية - محمد فتحى

أصيب منذ قليل 4 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء محمود الكمونى مدير أمن المنوفية ، إخطارا من مأمور مركز شرطة الباجور بمحافظة المنوفيه ، من إصابة 4 أشخاص بإصابات بالغة فى حادث تصادم بين سيارتين على الطريق الإقليمى بالمنوفية ، تم نقلهم إلى مستشفى الباجور ، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.