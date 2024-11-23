إصابة 11 شخصا في انقلاب سيارة أجرة بطرق قرية شباس الملح بدسوق في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

أصيب 11 شخصا بإصابات مختلفة، لانقلاب سيارة أجرة في ترعة على طريق قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق في كفر الشيخ. وجرى نقلهم لمستشفى دسوق العام، لتلقى الإسعافات الازمة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت غرفة العمليات بمديرية الصحة، إشارة بانقلاب سيارة على طريق قرية شباس الملح التابعة لمركز دسوق، كشفت التحقيقات الأولى لرجال الشرطة حول الحادث عن انقلاب سيارة أجرة "رمسيس" تحمل لوحات معدنية أرقام ل و ج رقم 1279 في ترعة ما بين قريتي شباس الملح وكفر السودان التابعتين لمركز دسوق، ووجود مصابين جرى نقلهم لمستشفى دسوق العام.

وتبين من سجلات مستشفى دسوق العام، إصابة كل من أسماء سعد علي حسين، 27 عامًا، جروح بالوجه، وأحمد سعيد النجار، 22 سنة، جروح بالوجه، وإبراهيم محمد كامل نشوان، 18 عامًا، قطع بالأنف، ونضال سعد نجار، 18 عامًا، اشتباه كسر بالضلوع، وبشاير محمود مرسال، 46 عامًا، مصابة بجرح في الرأس واشتباه ارتجاج، وعبير فتحي إسماعيل، 50 عامًا، جرح بالرأس، وأنعام السعيد زين، 39 عامًا، جروح في الجبهة، والحاجب، والوجه.

كما أصيب على حسن زين، 14 عامًا، وعبدالله عاطف الشيخ، جروح بالأنف، وسحجات، ومحمود صبري منصور، 23، مصابًا بجرح قطعي بالحاجب، وجميعهم يقيمون بقرية شباس الملح، وأصيب تامر إبراهيم الشيخ، 35 عامًا، ويقيم بقرية كفر السودان، التابعة لمركز دسوق، مصابًا بجرح قطعي بالجبهة.