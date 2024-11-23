إجراءات نفذتها الحكومة للنهوض بزراعة القطن.. تعرف عليها

كتبت أسماء نصار

يعد القطن المصري من أفضل أنواع الأقطان في العالم، حيث يتميز بجودته العالية وخصائصه الفريدة التي تجعله مطلوبًا في صناعة النسيج والملابس، لكنه في السنوات الأخيرة، تحديات عديدة مثل تراجع المساحات المنزرعة، وانخفاض الأسعار، وضعف منظومة التسويق، و استجابةً لهذه التحديات، قامت الحكومة المصرية بتطبيق منظومة تسويق جديدة تهدف إلى تحسين جودة الأقطان وزيادة مساحاته المزروعة.



وفى التقرير التالى نتعرف على أهم الإجراءات التي نفذتها الحكومة المصرية للنهوض بزراعات القطن:

1- تم إنشاء مراكز تجميع لتسهيل عملية جمع الأقطان من المزارعين.



2- التزام الحكومة بالشراء بأسعار ضمان محددة مسبقًا.



3- اتخذت إجراءات جديدة لضمان جدية التجار بدفع تأمين دخول المزاد مليون جنيه و عند حدوث مشكلة أو الامتناع عن الشراء يتم مصادرة المبلغ لصالح المزارعين ومنع التاجر من دخول أيه مزادات قادمة.



4- حصول المزارعين على أموالهم عن طريق كارت الفلاح.



5- تخصيص محلج لكل صنف للحفاظ على النقاوة الصنفية.



6- تحديد سياسة صنفية للمحصول على مستوى الجمهورية، لأن كل صنف من أصناف القطن له منطقة يجود فيها لذلك يتم اختيار المناطق المستهدفة بكل صنف ولا يجوز تغيره.

