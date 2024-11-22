وظائف للمصريين بالإمارات.. تعرف على المرتب وطريقة التقديم بوزارة العمل

كتبت آية دعبس

أعلنت وزارة العمل، عن فتح باب التقديم على فرص عمل للشباب المصري، بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفرّها مكتب التمثيل العمالي بأبو ظبي برئاسة الملحق العمالي منال عبد العزيز رئيس المكتب، وذلك للعمل في التخصصات التالية:

- 3 مُشرف عمال.

- 30 حداد مسلح.

- 30 نجار مسلح.

وأوضحت أنه يشترط الآتى:

- أن يكون سن المتقدمين للعمل على مهنة حداد ونجار مسلح من 25 إلى 40 سنة.

- أن يكون سن مُشرف العمال حتى 48 سنة.

وسيتم إجراء اختبار لتحديد مستوي المهارة على الحرف المطلوبة بمقر الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة.

وأشارت إلى أن الراتب يبدأ من 1400 إلى 1800 درهم إماراتى لمهنة حداد ونجار مسلح، ومن 3500 إلى 4000 درهم لمهنة مُشرف العمال حسب الخبرة، وأن وقت العمل 8 ساعات يومياً، وساعات إضافية طبقاً للإنتاجية، مع توفير مبيت للعمال، ومواصلات خاصة بالشركة من وإلى أماكن العمل ، وتأمين طبى، وأن مُدة العقد سنتين.

ويتم التقديم على فرص عمل الإمارات مجاني، وبدون أي رسوم، أو وسطاء، علما بأن الوزارة مستمرة فى تلقى طلبات التقديم لمدة 7 أيام، تبدأ من يوم الأحد المقبل الموافق 24 نوفمبر 2024، وحتى الخميس الموافق 28 من نفس الشهر، من الساعة الثامنة صباحًا، وحتى الثالثة عصرًا.

ويتم التقديم للحصول على تلك الفرص يدوياً ، بالإدارة العامة للتشغيل الكائنة بمقر الوزارة القديم فى 3 شارع يوسف عباس ومدينة نصر القاهرة، وسيتم التواصل مع المتقدمين هاتفياً من خلال الإدارة المختصة، لتحديد مواعيد الاختبارات.

أما الأوراق المطلوبة:

- صورة من جواز سفر ساري .

- صور من المؤهل الدراسي وشهادات الخبرة.