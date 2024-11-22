وزير الدفاع الأمريكي في زيارة تاريخية إلى فيجي لتعزيز التعاون الإقليمي

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وصل وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اليوم الجمعة، إلى فيجي، في زيارة تاريخية هي الأولى من نوعها لوزير دفاع أمريكي إلى الدولة الواقعة في جزر المحيط الهادئ.

وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية - في بيان اليوم - أن هذه الزيارة تأتي ضمن جولة أوستن الـ12 في منطقة المحيطين الهندي والهادئ، والتي تهدف إلى تعزيز الشراكات الإقليمية.

وأشاد أوستن بقوات فيجي الدفاعية، قائلاً: "أنتم تواصلون تشكيل قوة عسكرية محترفة بحق"، معربًا عن تقديره الكبير للمراسم التقليدية التي شهدها.

وأعرب عن تطلعه إلى عقد سلسلة من المناقشات لتعزيز العلاقات بين الولايات المتحدة وفيجي.

ومن المقرر أن يلتقي أوستن غدًا رئيس وزراء فيجي سيتيفيني رابوكا والأمين العام لمنتدى جزر المحيط الهادئ بارون واكا. ويتوقع أن يتم خلال هذه الزيارة توقيع اتفاقية للتعاون اللوجستي بين البلدين، تهدف إلى تسهيل الدعم الثنائي في حالات الطوارئ. كما سيعلن عن بدء مفاوضات لاتفاقية وضع القوات بين البلدين؛ مما يعزز العمل المشترك بينهما.

وفي خطوة إضافية لدعم القدرات العسكرية الفيجية، من المقرر أن يعلن أوستن عن تقديم تمويل عسكري بقيمة 4.9 مليون دولار لإعادة تسليح قوات فيجي بأسلحة خفيفة.

وبحسب بيان البنتاجون، تأتي هذه الزيارة في إطار جهود الولايات المتحدة لتوطيد التزامها بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، حيث شملت جولة أوستن لقاءات مع شركاء إقليميين في أستراليا والفلبين ولاوس.

وقال أوستن في هذا الصدد: "نحن نعمل بشكل غير مسبوق مع حلفائنا وشركائنا لتعزيز رؤية مشتركة لمنطقة حرة ومفتوحة".

وأكد أوستن أن هذه الجولة تهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة لتعميق التعاون وبناء شبكة مستدامة من الحلفاء والشركاء، مشيدًا بالتقدم التاريخي الذي تحقق خلال السنوات الأربع الماضية في تعزيز الالتزام الأمريكي تجاه المنطقة.