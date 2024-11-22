اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة عين شمس تحصل على جائزة التميز الأكاديمى من Landscape Awards Middle East 2024

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 10:31 ص
نائب رئيس جامعة عين شمس تحصل على جائزة التميز الأكاديمى من Landscape Awards Middle East 2024 نائب رئيس جامعة عين شمس
كتب - محمود راغب

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حصلت الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والقائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث على الجائزة الإقليمية لتنسيق المواقع بالشرق الأوسط برعاية IFLA الاتحاد الفدرالي لعمارة تنسيق المواقع فئة التميز الأكاديمي في مجال العمران وتنسيق المواقع  2024، جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر تنسيق المواقع في الشرق الأوسط  لعام 2024 الذي عقد هذا العام بالرياض، بالتعاون مع الاتحاد الفدرالي لعمارة تنسيق المواقع.

يهدف الموتمر إلى تسليط الضوء على الإبتكار المستدام والإبداع وإمكانية الوصول في تصميم الفراغات العمرانية المستدامة. والتطوير المهني والأكاديمي لتنسيق المواقع بالمدن والمواقع العمرانية والجدير بالذكر أن الإحتفالية شهدت توزيع عدة الجوائز من فئات متعددة مثل فئة مجمل الأعمال وفئة التميز الأكاديمي وفئة مشروع العام وفئة مشروعات الطلاب.

 

 







جامعة عين شمس

نائب رئيس جامعة عين شمس

التميز الاكاديمى

جائزه التميز الاكاديمي



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