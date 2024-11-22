ميلوني: مجموعة السبع ستناقش قرار "الجنائية الدولية" باعتقال نتنياهو وجالانت

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أعلنت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت سيكون على جدول أعمال اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، المقرر عقده الأسبوع المقبل.



وقالت رئيسة الوزراء الإيطالية- في بيان، اليوم الجمعة- إن الرئاسة الإيطالية لمجموعة الدول السبع ستدرج قرار محكمة الجنائية الدولية على جدول أعمال اجتماع وزراء الخارجية المقبل، الذي سيعقد في مدينة فيوجي الإيطالية يومي 25 و26 نوفمبر الحالي.



وأضافت أنها ستبحث خلال الأيام المقبلة في الدوافع التي أدت إلى صدور قرار المحكمة الجنائية الدولية. وأوضحت أن الدوافع ينبغي أن تكون دائماً موضوعية وليست سياسية.



وأشارت ميلوني إلى أن هناك نقطة ثابتة بالنسبة لهذه الحكومة أنه لا تكافؤ بين مسؤوليات إسرائيل وحركة حماس- على حد تعبيرها.



وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت "بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في غزة".