اليوم السابع
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من الهلاوس حتى الوفاة .. مضاعفات خطيرة لمخدر الاغتصاب ghb

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 08:00 م
من الهلاوس حتى الوفاة .. مضاعفات خطيرة لمخدر الاغتصاب ghb مخدر الاغتصاب
كتبت مروة محمود الياس

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عقار الـ GHB  أو مخدر الاغتصاب، هكذا كانت تسميته، وهكذا أصبحت أضراره، فهو مرتبط بشكل كبير بجريمة الاغتصاب، حيث يحدث الكثير من الأعراض التي ترتبط بتوليد مشاعر النشوة البالغة، والاسترخاء الشديد تصل لفقدان الوعى، كما أن له الكثير من المسميات التي أطلقت عليه، مثل مخدر النشوة، ومخدر الاغتصاب، ومخدر الحفلات، وغيرها الكثير، هذا ما أكده تقرير نشر في موقع betterhealth.

 

أعراض مرضية لمخدر الاغتصاب 
 

تابع التقرير موضحا ماهية هذا العقار المثير للجدل، فهو في أصله مهدئ ومادة مثبطة في الأساس، تبطئ نشاط الدماغ، وتؤثر سلبا على الجهاز العصبى المركزى، له أعراضا مباشرة مؤقتة مثل:

الاسترخاء الشديد، والنعاس والنشوة، القئ وزيادة الحساسية للمس، فضلا عن اضطراب الإدراك، مع النعاس الحاد.

 

أضرار بالغة قاتلة لمخدر الاغتصاب 
 

لا تقف الأعراض المرضية الخطيرة لهذا المخدر الخطير عند هذا الحد، فأعراضه ومخاطره المرضية قد تصل حد الوفاة، حيث أكد التقرير أنه يحدث الكثير من الأضرار الصحية منها:

ـ توقف التنفس واضطرابات حادة.
ـ قد يصل الأمر حد لدخول في غيبوبة مفاجئة.
ـ فقدان ذاكرة.

ـ التهيج الشديد والعدوانية الحادة.
ـ ارتعاش حاد لا يمكن السيطرة عليه.
ـ هلاوس حادة مختلفة الأنواع.
ـ نوبات حادة من القلق والتوتر
ـ مشكلات في القلب قد تؤثر على سلامة القلب وتتسبب في مرض قلبى دائم.
ـ الوفاة من الجرعات الزائدة.
ـ فقدان الوعى المفاجئ.


 







اضرار المخدرات

مخدر الاغتصاب

مخدر اغتصاب الفتيات

مخدر ghb




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