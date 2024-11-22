مقتل 10 أشخاص فى هجوم على مزار شمال شرق أفغانستان

وكالات الأنباء

قال متحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا فى هجوم بإقليم بغلان، شمالى البلاد.

وأوضح المتحدث عبد المتين قانى " أن 10 مصلين قتلوا عندما فتح رجل النار على مزار فى ولاية بغلان شمال شرق أفغانستان.

وأوضح المتحدث "أطلق رجل النار على أتباع من المذهب الصوفى كانوا يشاركون في طقوس أسبوعية في مزار يقع في منطقة نائية في إقليم ناهرين ما أسفر عن سقوط عشرة قتلى".

وقال أحد المقيمين في ناهرين والذي يعرف بعض ضحايا الهجوم لوكالة فرانس برس إن المصلين تجمعوا في مزار السيد باشا آغا مساء الخميس.

وأوضح طالبا عدم الكشف عن هويته أنه كانوا بدأوا أناشيد صوفية "عندما أطلق رجل النار على نحو عشرة مصلين".

وأضاف "عندما وصل أفراد للصلاة صباحا اكتشفوا الجثث".