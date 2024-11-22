مصرع فتاه إثر إصابتها بحروق شديدة بسبب تسريب غاز بالمحلة

الغربية مصطفى عادل

لقيت فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً حتفها إثر إصابتها بحروق شديدة، بعد أن أمسكت فيها النيران، اثناء قيامها بصناعة الخبز مع والدتها في المنزل بقرية القيصرية مركز المحلة، نتيجة حدوث تسريب للغاز، وتم إخماد النيران واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، إخطارا بورود بلاغ لشرطة النجدة، بنشوب حريق في منزل بقرية القيصرية مركز المحلة.

انتقلت الحماية المدنية لمكان الحادث وتبين اشتعال النيران في فتاة تبلغ من العمر 28 عاماً أثناء قيامها بصناعة الخبز مع والدتها، إثر حدوث تسريب للغاز، تم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.



