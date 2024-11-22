اليوم السابع
Ads
الجمعة، 22 نوفمبر 2024 04:45 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار عاجلة

مستندات تقسيط توصيل الغاز للمنازل.. اعرف التفاصيل

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 03:03 م
مستندات تقسيط توصيل الغاز للمنازل.. اعرف التفاصيل توصيل الغاز
كتبت مروة الغول

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

خلال الأسبوع الجارى، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرارًا بعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، فيما يلى أهم المعلومات عن نظام التقسيط والذى يتضمن الآتى:

1- تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.

2- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

3- يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

4- أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل الآتى:

1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).
 







تقسيط الغاز

توصيل الغاز

الغاز

نظام تقسيط الغاز

اوراق تقسيط الغاز

مشروع توصيل الغاز للمنازل

اليوم السابع بلس




مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة