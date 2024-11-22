مستندات تقسيط توصيل الغاز للمنازل.. اعرف التفاصيل

كتبت مروة الغول

خلال الأسبوع الجارى، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرارًا بعودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده، فيما يلى أهم المعلومات عن نظام التقسيط والذى يتضمن الآتى:

1- تطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد.

2- تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات.

3- يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.

4- أية تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.

وتتضمن المستندات والأوراق المطلوبة لتوصيل الغاز للمنازل الآتى:

1-صورة عقد الإيجار أو مستندات الملكية الأصل للاطلاع).

2- إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

3-صورة بطاقة تحقيق الشخصية أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

