مستثمر أمريكى يخطط لشراء خط الغاز "نورد ستريم 2"

واشنطن (أ ش أ)

أعلن المستثمر الأمريكى ستيفن لينش، عزمه شراء خط أنابيب الغاز الطبيعى " نورد ستريم 2 " الذى تم إيقاف تشغيله سابقا بسبب خلاف بين الدول التى يمر بها، مشيرا إلى أنها ستكون فرصة فريدة لوضع إمدادات الطاقة الأوروبية تحت السيطرة الأمريكية.

ونقلت شبكة "أو ار اف" - عن صحيفة وول ستريت جورنال، تأكيدها - أن المستثمر ستيفن لينش طلب من الحكومة الأمريكية الإذن بالمزايدة على مزاد محتمل في سويسرا.

وأضافت الشبكة أن لينش جادل أيضًا مع الحكومة الأمريكية بأن ملكية خط الأنابيب يمكن أن تستخدم كوسيلة ضغط في المفاوضات مع روسيا لإنهاء الحرب في أوكرانيا.

يشار إلى أن المستثمر الأمريكي يراهن على أن خط أنابيب الغاز سيتم بيعه في مزاد إذا لم تتمكن إحدى الشركات المفلسة التابعة لشركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم من إعادة هيكلة ديونها وتصفية أصولها.

ويحتاج لينش إلى موافقة واشنطن للقيام بأعمال تجارية مع الشركات الخاضعة للعقوبات الأمريكية. وكتبت صحيفة وول ستريت جورنال أنه تم إبلاغ عدد من أعضاء مجلس الشيوخ والمسؤولين في وزارتي الخزانة والخارجية الأمريكية بخططه. وكان لينش قد دعم ماليا الحملة الانتخابية للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب.