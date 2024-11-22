لبنان مرحبا بمذكرتى اعتقال نتنياهو وجالانت: تعيدان الاعتبار للشرعية الدولية

إيمان حنا

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين بلبنان بقرار المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الاسرائيلي السابق يوآف جالانت، لارتكابهما جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية، وإشرافهما على هجمات ضد السكان المدنيين. وفق الوكالة الرسمية للإعلام.

وقالت إن "هذا القرار القضائي المهم يعيد الاعتبار للشرعية الدولية ولمفهوم العدالة والقوانين الدولية، لا سيما القانون الدولي الإنساني، ويوفر مظلة ثقة وأمان، للشعوب حول العالم، بوجود مؤسسات ومحاكم دولية فاعلة وذي مصداقية. ويشكـّل قرار المحكمة الجنائية الدولية خطوةً أساسية نحو تحقيق العدالة، وإدانةً واضحة لما ارتكبته إسرائيل من جرائم بحق المدنيين. كما يثبت القرار أن زمن الإفلات من المحاسبة والعقاب على الجرائم قد ولّى".

وأكدت "ضرورة التزام المجتمع الدولي بمبادئ ومسار العدالة الدولية، للحفاظ على السلم والامن الدوليين، وإحترام حقوق الانسان والقانون الدولي".

وكانت وزارة الخارجية الفرنسية قد أكدت التزامها بالعمل المستقل للمحكمة الجنائية الدولية وفقا لنظام روما، مشيرة إلى أن مذكرتا الاعتقال اللتان أصدرتهما الجنائية الدولية بحق مسؤولين إسرائيليين ليستا حكما بل إضفاء طابع رسمى على الاتهام، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

وقالت النائبة العامة غالي باهاراف ميارا، إن الادعاء الإسرائيلي يدرس خطوات قانونية، للرد على مذكرات اعتقال، أصدرتها المحكمة الجنائية الدولية، بحقّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" عن النائبة العامة غالي باهاراف ميارا قولها إن إسرائيل "تدرس خطواتها القانونية التالية".