كنت بهزر وبجمع مشاهدات.. اعترافات شاب هدد لاعب الزمالك "زيزو" بالسوشيال ميديا

كتب – أحمد عبد الهادى

أثارت واقعة شاب ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي، يهدد لاعب نادى الزمالك "أحمد سيد زيزو" عبر بث فيديو لايف على صفحته الشخصية، يوجه عدد كلمات للاعب مهدده حال رحيله عن نادى الزمالك بعدة عبارات غير لائقة، على اثر ذلك تقدم عدة بلاغات للأجهزة الأمنية تجاه الشاب على الطريقة التي ظهر بها مهدد لاعب مثل زيزو.

القبض على المتهم:

سرعان ما كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعى يظهر خلاله شخص يقوم بتهديد "أحمد السيد زيزو لاعب نادي الزمالك" حال تركه للنادى وانتقاله لنادى آخر، وبالفحص تم تحديد وضبط مرتكب الواقعة بمنطقة قليوب بالقليوبية، وأقر بقيامه ببث المقطع المشار إليه على سبيل المزاح وبغرض تحقيق نسب مشاهدة عالية والتربح المادى.

ما نشره الشاب ضد اللاعب زيزو:

كان نشر الشاب الفيديو قائلا: "هضرب عليك نار يا زيزو.. هتسيبنا هتندم"، مقطع فيديو انتشر بشكل كبير على منصات التواصل وتسبب في عدة مضايقات لجمهور اللاعب والطريقة التي يتحدث بها.

التحقيقات:

وكشفت التحقيقات الأولية التي تمت مع الشاب بعد القاء القبض عليه، التي جائت كالتالى :

س : لماذا فعلت ذلك ؟

ج : أنا بعشق نادي الزمالك وبحب اللاعب أحمد زيزو جدا



س : ما المقصود من نشر فيديو كذلك ؟

ج : كانت رغبتى الأولى جمع اللايكات والمشاهدات وتصدر التريند.



س : ما الذى جعلك تفعل ذلك ولماذا هددت الاعب ؟

ج : أنا كنت بهزر ونشرت الفيديو على سبيل المزاح بس والله ومكنتش متوقع كل ده يحصل.