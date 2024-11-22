قديروف: بعد استخدام "أوريشنيك" سيبدأ الغرب في التلميح إلى المفاوضات

وكالات

صرح حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف الخميس، بأن استخدام منظومة "أوريشنيك" الفرط صوتية، قد يجبر الغرب على البدء في التلميح إلى مفاوضات السلام.

وقال قديروف في قناته على "تلجرام": "أنا مثلي مثل عشرات الآلاف من الجنود على الخطوط الأمامية، كنت أنتظر منذ فترة طويلة مثل هذا البيان من القائد الأعلى"، مضيفا "لقد حان الوقت للرد على هجمات العدو هذه من خلال تفجير كل منشآتهم العسكرية الخلفية حتى لا يبقى منها حجر على حجر".

وتابع: "في الغرب يجلسون في جو دافئ وهادئ تماما، لذا دعهم يستشعرون على جلدهم ما هي الحرب الحقيقية. لقد حان الوقت لتوجيه ضربة قوية لأهداف في تلك الدول التي تخشى الاعتراف علنا بمشاركتها في الحرب".

وأضاف حاكم جمهورية الشيشان أيضا أن من المستحيل استخدام الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى دون مشاركة الدول المصنعة لها.

وقال: "أنا متأكد من أنه بعد هذا الرد، ستبدأ على الفور تلميحات حول بدء مفاوضات، لكنهم سيحتاجون إذذاك إلى الجلوس إلى الطاولة بمواجهة مطلب واحد أحد ألا وهو الوفاء بجميع شروط روسيا دون مناقشة أو طلب تساهل".

وتابع: "من الضروري إظهار القوة القاتلة الكاملة للأسلحة الروسية البعيدة المدى حتى ترتعد فرائص لا النازيين الأوكران فحسب بل الغرب بأكمله أيضا من الرعب والعجز عن فعل شيء ما إزاء ابتكاراتنا العسكرية المتقدمة. هل هم يريدون حربا حقيقية مع روسيا؟ حسنا لندعهم يزدردونها حتى الشبع!".

هذا وأعربت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الخميس، عن قلق الولايات المتحدة إزاء إطلاق روسيا صاروخا فرط صوتي جديداً ضد أوكرانيا.

كما أكدت نائبة المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينغ يوم الخميس، أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى صراع واسع النطاق مع روسيا الاتحادية.

وكشف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس، عن تنفيذ القوات الروسية اختبارا ناجحا لأحدث منظومة صواريخ فرط صوتية متوسطة ​​المدى تحمل اسم "أوريشنيك".

وأكد الرئيس أن اختبارات صواريخ "أوريشنيك" في الظروف القتالية جاءت ردا على الأعمال العدوانية التي ترتكبها دول "الناتو" ضد روسيا، مضيفا أنه "تم توجيه الضربة على مصنع في دنيبروبيتروفسك بواسطة صاروخ باليستي فرط صوتي لكنه خال من رأس نووية".

وشدد على القول: "في حالة تصعيد الأعمال العدوانية، سنرد بشكل حاسم وبطريقة مماثلة"، موصيا النخب الحاكمة في تلك الدول التي لديها خطط لاستخدام قوتها العسكرية ضد روسيا، بأن تفكر بجدية في الأمر.