اليوم السابع
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غدا أولى جلسات محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع أمام محكمة الجنح

الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:57 م
غدا أولى جلسات محاكمة عمرو دياب والشاب المصفوع أمام محكمة الجنح عمرو دياب - أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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تنظر محكمة جنح القاهرة الجديدة، غدا السبت، أولى جلسات الشاب سعد أسامة بتهمة الاعتداء على الفنان عمرو دياب، ومحاكمة عمرو دياب بتهمة الاعتداء على الشاب سعد أسامة.

يذكر أن النيابة أحالت عمرو دياب لمحكمة الجنح بتهمة صفع شاب خلال حفلة داخل أحد الفنادق، كما أحالت النيابة الشاب بتهمة التعدي على الفنان عمرو دياب.

وفي وقت سابق، استمعت جهات التحقيق إلى أقوال الشاب صاحب واقعة الصفع على يد الفنان عمرو دياب خلال إحدى الحفلات.

الشاب أكد فى التحقيقات أنه وأثناء التقاط صورة مع الفنان عمرو دياب قام بصفعه على وجهه، ونهره أمام الحضور.

فيما اتهم عمرو دياب الشاب بمضايقته واستفزازه والاعتداء عليه خلال الحفل.

 

 







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